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Росіяни атакували автобус з цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росіяни атакували автобус з цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені (оновлено)
Наразі наслідки атаки уточнюються
фото: Сумська обласна прокуратура

Російські військові завдали удару по автобусу з цивільними у Сумському районі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

Атака сталася близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Росіяни використали безпілотник для обстрілу пасажирського автобуса.

За попередньою інформацією, троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію, їм надається необхідна медична допомога.

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Росіяни атакували автобус з цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені (оновлено) фото 1
фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумській обласній прокуратурі зазначили, що унаслідок атаки БПЛа по автобусу загинули 3 жінки, яким 66, 74 та 78 років.

«Загинуло троє цивільних, ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, увечері 26 липня російські терористи обстріляли цивільну інфраструктуру Сумщини. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Григоров повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади. За повідомленням ОВА, у Ковпаківському районі міста внаслідок удару постраждали цивільні.

За попередніми даними, відомо про трьох поранених.

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Теги: обстріл Сумщина

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