Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами

За допомогою дронів росіяни можуть дистанційно мінувати польові дороги та сільськогосподарські угіддя

На Сумщині було виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це пише «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Припускають, що таким методом росіяни можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.

Невелика за розміром міна ПТМ-3 розташована у пластиковому корпусі та має магнітний детонатор, який реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.

4 фото На весь екран







У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:

негайно зупинити транспортний засіб,

відійти на безпечну відстань,

повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання, повідомили у поліції.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 5 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади, поціливши у сільськогосподарське підприємство. Двоє людей загинули.

Також «Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.