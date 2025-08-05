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Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами
Вибухотехніки попереджають громадян про нові загрози
фото з відкритих джерел

За допомогою дронів росіяни можуть дистанційно мінувати польові дороги та сільськогосподарські угіддя

На Сумщині було виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це пише «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Припускають, що таким методом росіяни можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.

Невелика за розміром міна ПТМ-3 розташована у пластиковому корпусі та має магнітний детонатор, який реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч. 

Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами фото 1
Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами фото 2

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна. 

4 фото
На весь екран

У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:

  • негайно зупинити транспортний засіб,
  • відійти на безпечну відстань,
  • повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання, повідомили у поліції.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 5 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади, поціливши у сільськогосподарське підприємство. Двоє людей загинули. 

Також «Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.

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Теги: дрон поліція Сумщина міни

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Суспільство

Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами
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