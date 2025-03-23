Сили оборони знищили місце розміщення окупантів у Торецьку (відео)

Українські військові знищили особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА

Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважує, що результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку.

«Сили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, 18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів Третьої мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ в районі Демидівки Білгородської області.

Зокрема, українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту.