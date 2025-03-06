У Сумах через атаку «шахедів» загинула людина

Днями ворожий «шахед» атакував одну з поліклінік міста

У ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики.

Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.

«Їм надають всю необхідну меддопомогу», – написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий «шахед» атакував одну з поліклінік. Тоді в місті виникла проблема з електропостачанням через атаку дронів.

«Знову приліт «шахеда» в одну з полікнінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Лікарні працюють на генераторах. Відсутнє світло у деяких районах міста», – повідомив Кобзар.

За інформацією Сумської ОВА, внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.