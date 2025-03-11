Наймасованіша атака: міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів

Російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками

Окупанти скаржаться на масовані руйнування після нічної атаки дронів

Неспокійною сьогодні була ніч у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У міноборони РФ ж заявили про атаку 337 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

91 БпЛА – над територією Курської області;

38 БпЛА – над територією Брянської області;

25 дронів – над територією Рязанської област;

10 БпЛА – над територією Калузької області;

вісім БпЛА – над територією Липецької області;

вісім БпЛА – над територією Орловської області;

шість БпЛА – над територією Воронезької області;

три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Нагадаємо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план «Килим».

Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва. Потяги тимчасово не курсують.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками. А у Москві росіяни взагалі приземлил дрон на верхні поверхи багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна.

У Домодєдово після атаки дронів стався вибух на парковці.