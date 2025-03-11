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Наймасованіша атака: міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Наймасованіша атака: міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів
Російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками
фото з соцмереж

Окупанти скаржаться на масовані руйнування після нічної атаки дронів

Неспокійною сьогодні була ніч у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У міноборони РФ ж заявили про атаку 337 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

  • 91 БпЛА – над територією Курської області;
  • 38 БпЛА – над територією Брянської області;
  • 25 дронів – над територією Рязанської област;
  • 10 БпЛА – над територією Калузької області;
  • вісім БпЛА – над територією Липецької області;
  • вісім БпЛА – над територією Орловської області;
  • шість БпЛА – над територією Воронезької області;
  • три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Нагадаємо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план «Килим».

Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва. Потяги тимчасово не курсують.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками. А у Москві росіяни взагалі приземлил дрон на верхні поверхи багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна.

У Домодєдово після атаки дронів стався вибух на парковці.

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Теги: дрон вибух Міноборони РФ Україна Москва росіяни війна

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