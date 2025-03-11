Наймасованіша атака: міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів
Окупанти скаржаться на масовані руйнування після нічної атаки дронів
Неспокійною сьогодні була ніч у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У міноборони РФ ж заявили про атаку 337 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.
Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.
Зокрема, за даними Кремля, було збито:
- 91 БпЛА – над територією Курської області;
- 38 БпЛА – над територією Брянської області;
- 25 дронів – над територією Рязанської област;
- 10 БпЛА – над територією Калузької області;
- вісім БпЛА – над територією Липецької області;
- вісім БпЛА – над територією Орловської області;
- шість БпЛА – над територією Воронезької області;
- три БпЛА – над територією Нижегородської області.
Нагадаємо, атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план «Килим».
Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва. Потяги тимчасово не курсують.
Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками. А у Москві росіяни взагалі приземлил дрон на верхні поверхи багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна.
У Домодєдово після атаки дронів стався вибух на парковці.
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