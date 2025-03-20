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ЗСУ знищили командний пункт росіян у Білгородській області – Генштаб

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЗСУ знищили командний пункт росіян у Білгородській області – Генштаб
Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений
фото ілюстративне з відкритих джерел

Цей об’єкт ворог використовував для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області

18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів Третьої мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ в районі Демидівки Білгородської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб

Так, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

«Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області. Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що льотчики Повітряних Сил продовжуватимуть «уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України».

Нагадаємо, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області.

Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА. У місті Енгельс розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал». Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ.

Згодом стало відомо, що Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

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Теги: 8 березня авіація Генштаб ворог аеродром росіяни

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