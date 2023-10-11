Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Росіянам не вдалося провести операцію з агітації, снаряд не розкрився

Окупанти намагалися провести інформаційну кампанію на півдні, однак вона провалилася

Російські окупанти для агітації серед українців запустили над півднем України снаряд із агітаційними листівками, але він не розірвався. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

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«Російські окупанти, намагаючись провести агітацію і дезінформацію серед наших людей – як військових, так і цивільних – запустили спеціальний снаряд. За планом окупантів він мав розкритися у повітрі, аби листівки розлетілися. Але, як і всі плани ворога, снаряд просто завалився, впав на землю, так і не поширивши брехливу «начинку», – повідомляють Сили оборони півдня України.

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Агітаційна кампанія росіян провалилася t.me/SJTF_Odes

Нагадаємо, інформаційне протистояння між Росією та Україною не вщухає ні на мить, щодня українці під медіатиском фейків від російських пропагандистів. Проаналізувавши основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ, Центр протидії дезінформації прогнозує напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому.

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Раніше повідомлялося, що російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.

Українські військові продовжують активні операції на кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) зазнали успіху в битві поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового в Запорізькій області.