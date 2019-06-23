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    Суспільство

    Російський реванш. Гриневич розповіла про погрози авторам підручників історії

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    Пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа і політику, - Гриневич - Російський реванш. Гриневич розповіла про погрози авторам підручників історії
    Пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа і політику, - Гриневич

    Автору Новітньої історії України - підручника для 11-го класу зателефонували з вимогою називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом», - міністр

    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що на авторів шкільних підручників з історії України чинять тиск, вимагаючи називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом».

    «Вчора одному з моїх колег, який уже отримав гриф міністерства - подзвонили і сказали: «Ви повинні змінити у вашому підручнику російсько-українська війна на громадянський конфлікт». Коли він відповів: «Я не буду цього робити, і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти», - йому сказали: «Але зараз ситуація ідеологічно змінюється», - повідомила міністр в інтерв'ю телеканалу «Еспрессо».

    Вона не уточнила, від кого саме надійшов дзвінок.

    Гриневич додала, що «пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа і політику».

    Нагадаємо, що 21 червня Львівська міськрада звинуватила Гриневич у агітації і не впустила у школу.

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