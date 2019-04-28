Російський журналіст про війну на Донбасі: Це – Ельдорадо



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Єрженков зазначив, що усі зацікавлені люди і з боку Росії, і в самому Донбасі «накопичили великі статки завдяки незаконному постачанню палива, алкоголю, тютюну»

«Усі зацікавлені у війні на Сході України», - Єрженков

Журналіст російськомовного незалежного сайту «Медуза», що базується у Ризі, Сергій Єрженков вважає, що люди, які були зацікавлені у цій війні, багато здобули і для них війна - це як Ельдорадо, золоті копальні. Про це журналіст, який робив розслідування про контрабанду на окупованих териоріях, сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Єрженков зазначив, що усі зацікавлені люди і з боку Росії, і в самому Донбасі «накопичили великі статки завдяки незаконному постачанню палива, алкоголю, тютюну». «Хотів би простежити їх долю… Вони були ніким, а стали всім. Ким був Захарченко? Та ніким. Ким був Моторола? Ніким», - звертає увагу Єрженков.

Як писав «Главком», українська тематика для Сергія не чужа. У 2017 році в ефірі російського телеканалу «Дождь» вийшло розслідування корупційних схем, що діють на лінії розмежування між окупованою і неокупованою частинами України, що Єрженков зняв на Донбасі. За це його разом з колегою затримала окупаційна влада, (так званих, ЛНР/ДНР), а потім видворила з забороною в’їзду до окупованих територій назавжди. У квітні цього року Сергій Єрженков приїхав до Кривого Рогу та Києва на кілька днів. Він знімає документальний фільм про Володимира Зеленського, який свого часу працював у Росії.