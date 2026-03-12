Головна Країна Суспільство
МВС оновило застосунок 112: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
МВС оновило застосунок 112: подробиці
Українці можуть зв’язатися з диспетчерами через відеозв'язок
Міністерство внутрішніх справ повідомило про запуск нових функцій у застосунку

Єдиний застосунок екстреної допомоги 112 відтепер має нові функції. Українці можуть зв’язуватися з диспетчерами не лише голосом, а й через відеозв'язок. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує «Главком».

Зокрема, додали дві нові функції: 

  • відеозвернення до оператора;
  • автоматичну передачу геолокації до служби 112.

Запуск відеодзвінків – це насамперед крок до безбар’єрності. Нова функція дозволяє людям із порушеннями слуху чи мовлення спілкуватися з операторами за допомогою жестової мови.

«Тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення – вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу», – зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У штаті екстрених центрів уже працюють фахівці, які володіють нею професійно.

Ще одне оновлення – автоматична передача геолокації

У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.

«Дані користувачів захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів», – зауважив міністр.

112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

До слова, міністерство внутрішніх справ України запустило офіційний застосунок екстреної допомоги 112, який працює навіть без мобільного зв'язку. Його вже можна завантажити в App Store та Google Play.

«Главком» писав, що громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

До того ж, на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою.

МВС оновило застосунок 112: подробиці
МВС оновило застосунок 112: подробиці
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026

