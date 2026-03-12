МВС оновило застосунок 112: подробиці

Українці можуть зв’язатися з диспетчерами через відеозв'язок

Міністерство внутрішніх справ повідомило про запуск нових функцій у застосунку

Єдиний застосунок екстреної допомоги 112 відтепер має нові функції. Українці можуть зв’язуватися з диспетчерами не лише голосом, а й через відеозв'язок. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує «Главком».

Зокрема, додали дві нові функції:

відеозвернення до оператора;

автоматичну передачу геолокації до служби 112.

Запуск відеодзвінків – це насамперед крок до безбар’єрності. Нова функція дозволяє людям із порушеннями слуху чи мовлення спілкуватися з операторами за допомогою жестової мови.

«Тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення – вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу», – зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У штаті екстрених центрів уже працюють фахівці, які володіють нею професійно.

Ще одне оновлення – автоматична передача геолокації.

У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.

«Дані користувачів захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів», – зауважив міністр.

112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

До слова, міністерство внутрішніх справ України запустило офіційний застосунок екстреної допомоги 112, який працює навіть без мобільного зв'язку. Його вже можна завантажити в App Store та Google Play.

«Главком» писав, що громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

До того ж, на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою.