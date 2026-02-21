Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
фото з відкритих джерел

Україна виявилася найвинахідливішою військовою силою сучасності

Попри колосальні людські втрати та руйнування, Росія так і не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, ставши натомість заручницею власної мілітаризованої економіки. На тлі нездатності витіснити ЗСУ, Кремль обрав тактику терору – ударів по енергосистемі, намагаючись знищити цивільне населення холодом. Про це пише британський журналіст і член Палати Лордів Чарльз Мур у колонці для The Telegraph, передає «Главком».

Аналітики порівнюють нинішню агресію РФ із Другою світовою війною, зазначаючи принизливий для Кремля результат: Радянському Союзу знадобилося менше чотирьох років, щоб повністю розгромити нацистську Німеччину та дійти до Берліна. Росія ж за той самий час змогла окупувати лише близько 20% територій України, фактично перетворившись на «молодшого партнера» Китаю та втративши понад 325 тис. військових убитими. Відступ для Путіна сьогодні означатиме неминучий внутрішній крах та запитання про доцільність величезних жертв і санкційної ізоляції.

На противагу застійній російській машині, Україна виявилася найвинахідливішою військовою силою сучасності. Не маючи повноцінного флоту, вона заблокувала російські кораблі у портах і знищує субмарини окупантів. Крім того, українські оператори дронів під час міжнародних навчань демонструють вищу ефективність, ніж кадрові підрозділи НАТО. Попри зміну риторики США за президентства Дональда Трампа та скорочення допомоги, воля українського народу залишається незламною.

Водночас війна висвітлила слабкість європейських демократій та їхню залежність від Вашингтона. Поки Росія просуває свої наративи про «неминучість перемоги», європейські члени Альянсу стикаються з бюрократією та браком стратегічного центру. Експерти наголошують, що Британія та Європа переживають «момент 1936 року», коли переозброєння є єдиним способом запобігти великій війні. Підтримка України через нові механізми закупівель зброї залишається ключовим інструментом, здатним зробити агресію РФ безперспективною вже найближчим часом.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Теги: росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ГУР розповіли DW, що російські виробники безпілотників навіть не видаляють маркування з транзисторів, які широко використовуються в БпЛА
Дрони РФ в Україні: як у них опинилися німецькі деталі
Вчора, 20:00
Мерц вважає, що Росія не демонструє готовності до серйозних мирних переговорів
Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
13 лютого, 15:57
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
Макрон про переговори з Путіним: «Це не питання найближчих днів»
13 лютого, 00:26
Зеленський зробив заяву про ППО
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
10 лютого, 20:07
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
7 лютого, 03:58
РФ з початку війни втратила 11 633 танки
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
3 лютого, 06:58
У міграційній частині стратегії Росія прямо названа державою-агресором
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
30 сiчня, 04:38
Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
24 сiчня, 20:00
З 2015 по 2018 роки проходив службу у Збройних силах України, у 2019 році приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
22 сiчня, 09:00

Політика

Трамп підписав указ про 10% глобальних тарифів
Трамп підписав указ про 10% глобальних тарифів
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua