Україна виявилася найвинахідливішою військовою силою сучасності

Попри колосальні людські втрати та руйнування, Росія так і не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, ставши натомість заручницею власної мілітаризованої економіки. На тлі нездатності витіснити ЗСУ, Кремль обрав тактику терору – ударів по енергосистемі, намагаючись знищити цивільне населення холодом. Про це пише британський журналіст і член Палати Лордів Чарльз Мур у колонці для The Telegraph, передає «Главком».

Аналітики порівнюють нинішню агресію РФ із Другою світовою війною, зазначаючи принизливий для Кремля результат: Радянському Союзу знадобилося менше чотирьох років, щоб повністю розгромити нацистську Німеччину та дійти до Берліна. Росія ж за той самий час змогла окупувати лише близько 20% територій України, фактично перетворившись на «молодшого партнера» Китаю та втративши понад 325 тис. військових убитими. Відступ для Путіна сьогодні означатиме неминучий внутрішній крах та запитання про доцільність величезних жертв і санкційної ізоляції.

На противагу застійній російській машині, Україна виявилася найвинахідливішою військовою силою сучасності. Не маючи повноцінного флоту, вона заблокувала російські кораблі у портах і знищує субмарини окупантів. Крім того, українські оператори дронів під час міжнародних навчань демонструють вищу ефективність, ніж кадрові підрозділи НАТО. Попри зміну риторики США за президентства Дональда Трампа та скорочення допомоги, воля українського народу залишається незламною.

Водночас війна висвітлила слабкість європейських демократій та їхню залежність від Вашингтона. Поки Росія просуває свої наративи про «неминучість перемоги», європейські члени Альянсу стикаються з бюрократією та браком стратегічного центру. Експерти наголошують, що Британія та Європа переживають «момент 1936 року», коли переозброєння є єдиним способом запобігти великій війні. Підтримка України через нові механізми закупівель зброї залишається ключовим інструментом, здатним зробити агресію РФ безперспективною вже найближчим часом.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.