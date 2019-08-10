Рятувальники б’ють на сполох: за тиждень в Україні потонули більше 30 людей



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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки

Більше 30 людей загинули на водоймах країни з початку серпня.

Про це 10 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Так, 7 серпня до рятувальників Одещини надійшло повідомлення про те, що в акваторії Чорного моря у Лиманському районі, в с. Григорівка, хлопчик 2006 року народження разом з вітчимом пішли купатися поблизу несанкційованого пляжу, їх накрило хвилею та віднесло у море. Чоловіка вдалося врятувати прикордонникам на катері. Тіло хлопчика знайшли водолази 9 серпня на відстані 70-80 метрів від берега у районі с. Григорівка», - говориться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

За даними ДСНС, з початку року сталося більше 850 випадків загибелі на воді.