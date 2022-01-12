Сайт мережі магазинів «Цитрус» заблоковано згідно з рішенням суду

Про вирок суду раніше повідомляв відомий бізнесмен Геннадій Корбан

Сайт мережі магазинів «Цитрус», рішення щодо блокування якого 4 січня виніс Господарський суд Києва, станом на ранок 12 січня недоступний.

При спробі переходу на сайт «citrus.ua» з'являється повідомлення: «Не вдається відкрити сторінку, тому що не вдається знайти сервер». Інформація про домен містить статус «clientHold», який підтверджує, що підтримка доменного імені припинена.

Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив групі компаній «Цитрус» користуватися низкою торгових марок, включаючи «Цитрус» та доменне ім'я citrus.ua. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці співвласник мережі «Цитрус» Геннадій Корбан.

Також суд заборонив «Укрпатенту» до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торгові марки.

У свою чергу компанія «Цитрус» у коментарі Liga.net назвала вказаний позов нікчемним за низкою підстав, «включаючи те, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній Цитрус».

У компанії додали, що група компаній «Цитрус» не використовує торгові марки, що фігурують у вищезазначеному позові.

У компанії додали, що наразі надали необхідні процесуальні документи для оскарження судового рішення та подали скарги на дії виконавця до правоохоронних органів, а також до Міністерства юстиції України.

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