Перед війною Кремль кинув на український напрямок 7 тис. співробітників спецслужб – СБУ

Речник СБУ розповів, скільки російської агентури працювало в Україні до війни

До початку вторгнення в Україну Росія направила в Україну велику кількість агентів спецслужб. Вони займалися підготовкою і взаємодією з колаборантами, аби швидко сформувати окупаційну владу на місцях. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко у інтерв’ю «Главкому».

«Путін дійсно хотів захопити Київ за умовні три дні. Для цього збирались використати весь арсенал, всі наявні у них інструменти: від військових до диверсійних груп та агентів впливу. У цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання. Зокрема, сфера відповідальності ФСБ полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці і взаємодії з колаборантами, аби швидко сформувати окупаційну владу на місцях. Власне те, що ми, наприклад, бачимо в тому ж Херсоні», – зазначив речник СБУ.

За словами Дехтяренка, загальна мета російських агентів – усіма способами провести легітимізацію окупантів в Україні. Він наголосив, що проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників спецслужб.

«І в межах цієї лінії ФСБ, безумовно, працювала зі своєю агентурою в Києві. Особливо активно ми спостерігали це у січні-лютому, перед вторгненням. Якщо ви переглянете наш ролик про викриття народного депутата Андрія Деркача, то багато стане зрозуміло. Своя роль відводилася навіть приватним охоронним структурам. І завдяки роботі СБУ на випередження, більшість із цього РФ не змогла реалізувати. Ви маєте розуміти, що проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників спецслужб. І цей напрямок постійно посилювався, аби дестабілізувати ситуацію. Якщо казати метафорично, проти нас воює неповороткий Голіаф. Але це той випадок, коли Давид переможе», – сказав представник української спецслужби.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню країни.

Правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ. Ділки виробляли метадон, амфетамін, марихуану та інших наркотики та поширювали насамперед серед військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які протистоять російським військам на Сході нашої держави.

Також раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова.

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