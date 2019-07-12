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    Суспільство

    СБУ не пустила Савченко на окуповані території – Тука

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    Надія Савченко збиралася їхати на окуповану територію Донецької області й агітувати за свою партію &laquo;Громадсько-політична платформа Надії Савченко&raquo; - СБУ не пустила Савченко на окуповані території – Тука
    Надія Савченко збиралася їхати на окуповану територію Донецької області й агітувати за свою партію «Громадсько-політична платформа Надії Савченко»

    Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму та терористів, - Тука

    Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України георгій Тука повідомив, що Служба безпеки України не дозволила народній депутатці Надії Савченко перетнути «лінію розмежування» на Донбасі. Про це  Тука написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму та терористів», - написав Тука

    Нагадаємо, Надія Савченко збиралася їхати на окуповану територію Донецької області й агітувати за свою партію «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

    Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати дві перепустки. Одну, в штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другу мала видати СБУ.

    Як повідомлялося раніше, Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради. Їй інкримінували дії з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

    Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

    16 квітня суд звільнив Савченко і Рубана з-під арешту.

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