У Надії Савченко пропонують забрати звання Героя України - петиція



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Автор петиції запропонував позбавити високого звання Надію Савченко «за систематичну та неприховану антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора»

Електронне звернення, що було оприлюднено 8 липня 2019 року вже підтримали 11664 особи

Петиція на сайті президента України «Позбавити Надію Савченко звання «Герой України» за останню добу зібрала понад 11 тисяч голосів

Про це свідчать дані з сайту президента.

Електронне звернення, що було оприлюднено 8 липня 2019 року у відповідному розділі на сайті. За цей час ініціативу підтримали 11664 особи.

В описі до петиції її автор Олександр Коваленко запропонував позбавити високого звання Надію Савченко «за систематичну та неприховану антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора».

Нагадаємо, Надія Савченко - колишня українська військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, капітан ЗСУ. З липня 2014 року за незрозумілих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом Президента РФ від 25 травня 2016 року.

2 березня 2015 року Президент України Петро Порошенко присвоїв Надії Савченко звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» - «за незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння українському народові».

22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Савченко інкримінують низку злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.