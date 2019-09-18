ЗМІ назвали кандидатів до складу Тимчасової слідчої комісії по вбивству Гандзюк



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ТСК працюватиме пів року з дня її створення

Зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція «Європейська солідарність» та депутатська група «За майбутнє»

Парламентські фракції запропонували кандидатури у Тимчасову слідчу комісію, що розслідує відомості щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападу на інших активістів.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у Верховній Раді.

Список кандидатур до ТСК виглядає наступним чином:

Ольга Василевська-Смаглюк (голова) – фракція «Слуга народу»

Олександра Устінова (заступниця) – фракція «Голос»

Євгенія Кравчук – фракція «Слуга народу»

Микита Потураєв – фракція «Слуга народу»

Олександр Качура – фракція «Слуга народу»

Святослав Юраш – фракція «Слуга народу»

Олександр Ткаченко – фракція «Слуга народу»

Сергій Швець – фракція «Слуга народу»

Юлія Яцик – фракція «Слуга народу»

Нестор Шуфрич – фракція «Опозиційна платформа – За життя»

Олександр Абдуллін – фракція «Батьківщина»

За інформацією ЗМІ, зі своїми кандидатурами ще не визначилася фракція «Європейська солідарність» та депутатська група «За майбутнє».

Депутати затвердять склад комісії на цьому тижні. ТСК працюватиме пів року з дня її створення.

Раніше розгляд справи загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк перенесли до Одеси.

6 серпня тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко також повідомив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

У свою чергу 15 серпня адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Олексія Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.