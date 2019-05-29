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    На території «Кузні на Рибальському» горів корабель (фото, відео)

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    Горів&nbsp;трюм у пришвартованому кораблі&nbsp; - На території «Кузні на Рибальському» горів корабель (фото, відео)
    Горів трюм у пришвартованому кораблі 
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу

    Сьогодні, 29 травня, сталася пожежа на вул. Електриків, 29-А. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:24.

    «На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м», - повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

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    О 10:33 пожежу було локалізовано, а об 11:19 ліквідовано. 

    Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    На території «Кузні на Рибальському» горів корабель (фото, відео)
    На території «Кузні на Рибальському» горів корабель (фото, відео)

    Як повідомлялося, сьогодні вранці під Києвом в селі Чайки сталася пожежа на автомобільній заправці. Пожежу було ліквідовано о 06:32.

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