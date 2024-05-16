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Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Favbet Tech – єдина компанія групи Favbet, співробітники якої отримали бронювання
фото з відкритих джерел

Favbet Tech з перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська

Favbet Tech (ТОВ «Фавбет Тек») – українська ІТ-компанія у складі групи Favbet, що займається розробкою програмного забезпечення.

Цього року Favbet Tech скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи. Це 15 осіб, без яких діяльність компанії фактично неможлива. Всі вони були заброньовані за загальною процедурою відповідно до вимог чинного законодавства України.

Favbet Tech з перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська, а найбільш кваліфіковані співробітники компанії сьогодні задіяні у розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни.

З 2024 року компанія також є партнером інженерної школи, що навчає військовослужбовців збірці, програмуванню та обслуговуванню FPV-дронів для виконання бойових завдань.

Favbet Tech – єдина компанія групи Favbet, співробітники якої отримали бронювання. Зважаючи на це, ми закликаємо представників медіа уникати узагальнюючих тверджень та не публікувати неперевірену інформацію. 

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Теги: війна українці Україна бронювання від мобілізації

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