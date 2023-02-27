Сесія Ради ООН з прав людини, ЗСУ біля Придністров’я. Головне за день

Голова «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку

У Женеві на сесії Ради з прав людини ООН розпочалося обговорення розслідування військових злочинів в Україні, РФ перекинула на Луганщину 200 солдатів-строковиків, у мережу злили еротичні танці російського генерала, відповідального за військовий аеродром «Мачулищі». Ці та інші події 27 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій дня.

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У Женеві стартувала сесія Ради ООН

Сьогодні, 27 лютого, у Женеві відкрилася щорічна сесія Ради з прав людини ООН. Її головною темою стане обговорення розслідування військових злочинів в Україні.

Росія перекидає в Україну додаткові сили

Триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За інформацією Генштабу України, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

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Напруга на кордоні з Придністров’ям

Збройні сили України зосередили війська на кордоні з Молдовою. Про це повідомила представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Гуменюк зазначила, що скупчення українських сил біля кордону Молдови, який фактично контролює Тирасполь, «адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива» з боку Росії.

Відставка голови «Укрзалізниці»

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі.

Еротичні танці російського генерала

У мережі з’явилося інтимне відео російського генерала Олександра Матовнікова, на якому він продемонстрував свою «хореографічну вправність». Генерал Олександр Матовніков керує угрупуванням російських військ у Білорусі.

Нагадаємо, триває 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.