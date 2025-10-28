Ще три пункти пропуску підключено до нових правил в'їзду до ЄС

Через запровадження нової системи процедура проходження прикордонного контролю може займати більше часу

12 жовтня в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України

До системи Entry/Exit System (EES) офіційно приєдналися ще три польські пункти пропуску, що межують з українськими в межах Львівської області. Йдеться про «Кросценко – Смільниця», «Мальховіце – Нижанковичі» та «Будомєж – Грушів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску «Медика – Шегині», «Корчова – Краківець» та на залізничному напрямку «Перемишль – Мостиська». На решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі.

Через запровадження нової системи процедура проходження прикордонного контролю може займати більше часу, що впливає на швидкість оформлення подорожніх та може призводити до збільшення часу очікування.

Нагадаємо, під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни третіх країн, зокрема й України, проходять розширену реєстрацію. Вона включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується для осіб віком від 12 років.

Як повідомлялося, 12 жовтня в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників.

Нагадаємо, за інформацією польської сторони, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.