Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Управління СБ України у Хмельницькій області

На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис. Проте увага соцмереж була прикута насамперед до кішки

 

Справжній фурор у мережі спричинила кішка, яка під час затримання господині вирішила попозувати, сівши на купюри доларів. Про це повідомляє «Главком».

У соцмережі Facebook користувачі активно обговорюють фото. «Яка красуня і розумничка! Ще й багата!», «Кіт мітить гроші»,  «Коти і хабарництво за інвалідність на Хмельниччині. Непоганий килимок, як на мене», «Цей кіт не з простої родини», – пишуть у соумережі

Коментарі користувачів під фото кота
Коментарі користувачів під фото кота
Фейсбук сторінка «Кіт і баба»
Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету фото 1
Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету фото 2

Фото кота вже стало вірусним, а користувачі продовжують жартувати, створюючи меми і обговорюючи його «бізнесові» амбіції.

Коментарі користувачів під фото кота
Коментарі користувачів під фото кота
Соціальна мережа Facebook

Нагадаємо, що на Хмельниччині викрито жінку, яка пропонувала за $22 тис. допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації. Вона налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності, підробляючи медичні довідки та переконуючи клієнтів у «надійності» своєї схеми.

Правоохоронці затримали її під час передачі коштів. Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Триває слідство для встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів за «послугу»
Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів за «послугу»
фото: Хмельницька обласна прокуратура/Facebook

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб. 

У Києві правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який організував схему «бронювання» за $15 тис. для військовозобов’язаного. Він допоміг зняти чоловіка з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство, яке забезпечує бронювання, щоб той міг виїхати за кордон.

