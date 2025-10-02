Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис. Проте увага соцмереж була прикута насамперед до кішки
Справжній фурор у мережі спричинила кішка, яка під час затримання господині вирішила попозувати, сівши на купюри доларів. Про це повідомляє «Главком».
У соцмережі Facebook користувачі активно обговорюють фото. «Яка красуня і розумничка! Ще й багата!», «Кіт мітить гроші», «Коти і хабарництво за інвалідність на Хмельниччині. Непоганий килимок, як на мене», «Цей кіт не з простої родини», – пишуть у соумережі
Фото кота вже стало вірусним, а користувачі продовжують жартувати, створюючи меми і обговорюючи його «бізнесові» амбіції.
Нагадаємо, що на Хмельниччині викрито жінку, яка пропонувала за $22 тис. допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації. Вона налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності, підробляючи медичні довідки та переконуючи клієнтів у «надійності» своєї схеми.
Правоохоронці затримали її під час передачі коштів. Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Триває слідство для встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.
У Києві правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який організував схему «бронювання» за $15 тис. для військовозобов’язаного. Він допоміг зняти чоловіка з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство, яке забезпечує бронювання, щоб той міг виїхати за кордон.
