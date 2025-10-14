Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
фото: Державна митна служба

Державна митна служба: Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску

За інформацією польської сторони, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску. Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби», – йдеться уу повідомленні.

Як повідомлялося, з 12 жовтня Європейський Союз розпочав поетапне впровадження нової системи прикордонного контролю. В Україні збір біометричних даних уже здійснюють на трьох пунктах пропуску – Шегині, Солотвино та Лужанка.

До слова, автобуси великої місткості, незалежно від розміру, зможуть перетинати пункт пропуску «Дяківці – Раковець» на кордоні з Румунією. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією.

Теги: Польща Державна митна служба пункт пропуску кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчі будівлі, за даними поліції, нежитлові
Поблизу Варшави поліція знайшла залишки неідентифікованого повітряного об’єкта
5 жовтня, 13:02
Польський суд ухвалив рішення взяти українця під варту терміном на сім днів
Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
1 жовтня, 18:44
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
1 жовтня, 14:31
Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений буде доставлений до Німеччини
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
1 жовтня, 06:42
Українські дослідники меморіально-пошукового центру «Доля» під час робіт у селі Юречкова, Польща
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
30 вересня, 14:12
Прокурор ще 8 вересня вирішив не порушувати справу через демонстрацію червоно-чорного прапора
Польська прокуратура відмовилась розслідувати скандал з прапором ОУН-УПА на концерті Макса Коржа
30 вересня, 06:56
Владислав Власюк вважає, що максимально повна заборона віз була б справедливішою
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
23 вересня, 18:08
Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем для навчання протидії дронам
Чи будуть Польща і Україна збивати дрони разом? Зеленський прокоментував останні російські провокації
20 вересня, 12:10
Сільвія Цісонь перепросила за свої слова і поведінку із таксистом
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
17 вересня, 11:59

Суспільство

Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua