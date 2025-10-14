Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску

Державна митна служба: Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску

За інформацією польської сторони, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску. Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби», – йдеться уу повідомленні.

Як повідомлялося, з 12 жовтня Європейський Союз розпочав поетапне впровадження нової системи прикордонного контролю. В Україні збір біометричних даних уже здійснюють на трьох пунктах пропуску – Шегині, Солотвино та Лужанка.

До слова, автобуси великої місткості, незалежно від розміру, зможуть перетинати пункт пропуску «Дяківці – Раковець» на кордоні з Румунією. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією.