На Львівщині збільшилася кількість загиблих

Внаслідок удару загинула вся родина з п'яти осіб

Кількість жертв внаслідок наймасштабнішої російської атаки на Львівщину зросла до п'яти осіб. Усі вони – члени однієї родини, будинок якої був повністю зруйнований в одному з сіл Лапаївської громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову місцевої ОТГ Володимира Гутника.

За словами голови ОТГ, ситуація в епіцентрі влучання є «неприглядною картинкою» – будинок, куди було пряме попадання, зруйновано «до фундаменту».

«П'ятеро осіб загинули в цьому одному будинку. Тобто це одна сім'я», – підтвердив Гутник, уточнивши, що четверо членів родини загинули на місці, а п'ятий постраждалий помер у лікарні.

❗️Інформацію про пʼятьох загиблих – цілу сімʼю, що загинула в одному будинку біля Львова, підтвердив голова місцевої ОТГ Володимир Гутник



Четверо людей загинули на місці, ще один помер у лікарні.



Рятувальники вже майже розібрали завали, тож кількість загиблих, ймовірно, не… pic.twitter.com/mFOArlGCyJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2025

Окрім того, руйнування зазнали сусідні будівлі, зокрема близько 10 будинків на даний момент непридатні для проживання. А також множинні будинки в руїнах, без вікон, без дверей, без дахів.

Володимир Гутник припустив, що руйнування спричинила ракета, оскільки на місці знаходили її уламки та мотор.

На місці події працюють усі служби, включаючи психологів. Влада громади займається розбиранням завалів та надає першу допомогу мешканцям, забиваючи вибиті вікна плитами та фанерою.

Російська атака паралізувала роботу соціальної інфраструктури. У мікрорайоні, де сталося влучання, відключені світло та газ. Школа не працюватиме наступного дня, оскільки вибухова хвиля вибила близько 20 великих вікон. Школа знаходиться приблизно за 250−300 метрів від епіцентру подій.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

«За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані», – повідомив Козицький.

На місцях влучань та руйнувань наразі працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків удару оновлюється.