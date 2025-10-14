Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
Після розголосу в медіа зі служби звільнили незаконно мобілізованого на Львівщині 44-річного Володимира Маліцького, який доглядав за тяжкохворим батьком
фото: Громадське

Прокуратура встановила, що чоловіка на військову службу призвали всупереч закону – не дивлячись на те, що він доглядав батька з інвалідністю

На Львівщині прокуратура відновила порушені права громадянина Володимира Маліцького, незаконно призваного на військову службу на Львівщині, який доглядав за батьком з інвалідністю І групи. Після втручання відомства очільника Золочівського районного ТЦК покарали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Новина про незаконну мобілізацію сина, який доглядав за батьком з інвалідністю І групи, з′явилася у мережі наприкінці вересня. Як виявилось, син був єдиним родичем, який міг доглядати за важкохворим, прикутим до ліжка.  Тепер завдяки розслідуванню прокуратури чоловіка вже звільнили зі служби.

«Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки», ‒ йдеться у повідомленні.

Також розпочалось розслідування щодо дій посадових осіб ТЦК. На тимчасово виконуючого обов′язки керівника склали адмінпротокол про перевищення посадових обов′язків. Матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати щотри місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.

Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство.

24 вересня 82-річного Маліцького шпиталізували. А вже 27 вересня його син розповів, що через дев’ять днів після мобілізації його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

Згодом у Львівському обласному ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького. 

Нагадаємо, що чоловік із Миколаївщини отримав бойову повістку, однак без поважних причин не прибув до територіального центру комплектування. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі. 

За два тижні в Україні викрили 46 осіб, причетних до корупції, незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон та ухилення від мобілізації. За даними Генпрокуратури, зловмисники вимагали за «послуги» від кількох тисяч доларів до понад 80 тисяч. Загальна сума хабарів, яку вони намагалися отримати, становила близько 8 млн грн.

Читайте також:

Теги: прокуратура Львівщина мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок затримки підприємство звернулося до суду і в судовому порядку стягнуло з держави пеню у розмірі майже 108 млн грн
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
20 вересня, 10:15
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
22 вересня, 04:41
РФ активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки
ISW пояснив, що означають заяви Росії про формування стратегічного резерву новобранців
22 вересня, 09:26
Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової фотозйомки
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ
29 вересня, 10:20
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Сьогодні, 05:37
Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли – в болоті
У селі на Закарпатті туристи на квадроциклах побили місцевих господарів
5 жовтня, 16:55
Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів
Окупанти атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений
4 жовтня, 19:49
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн. 8 жовтня 2025 року
Мер Вишгорода назвав політичним замовленням підозру у привласненні 6,6 млн грн
8 жовтня, 15:56

Кримінал

Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
У Львові львівському реабілітаційному центрі померли двоє дітей-сиріт
У Львові львівському реабілітаційному центрі померли двоє дітей-сиріт
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
Обрано запобіжний захід соратнику Януковича
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
За допомогою ШІ оформлювали кредити на українців: поліцейські викрили шахраїв
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua