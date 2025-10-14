Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал

Після розголосу в медіа зі служби звільнили незаконно мобілізованого на Львівщині 44-річного Володимира Маліцького, який доглядав за тяжкохворим батьком

Прокуратура встановила, що чоловіка на військову службу призвали всупереч закону – не дивлячись на те, що він доглядав батька з інвалідністю

На Львівщині прокуратура відновила порушені права громадянина Володимира Маліцького, незаконно призваного на військову службу на Львівщині, який доглядав за батьком з інвалідністю І групи. Після втручання відомства очільника Золочівського районного ТЦК покарали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Новина про незаконну мобілізацію сина, який доглядав за батьком з інвалідністю І групи, з′явилася у мережі наприкінці вересня. Як виявилось, син був єдиним родичем, який міг доглядати за важкохворим, прикутим до ліжка. Тепер завдяки розслідуванню прокуратури чоловіка вже звільнили зі служби.

«Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки», ‒ йдеться у повідомленні.

Також розпочалось розслідування щодо дій посадових осіб ТЦК. На тимчасово виконуючого обов′язки керівника склали адмінпротокол про перевищення посадових обов′язків. Матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати щотри місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.

Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство.

24 вересня 82-річного Маліцького шпиталізували. А вже 27 вересня його син розповів, що через дев’ять днів після мобілізації його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

Згодом у Львівському обласному ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького.

