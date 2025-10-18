Головна Світ Соціум
Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: x.com/MKierwinski

Тунель закінчувався за 20 метрів до паркану на польській стороні

Прикордонна служба Польщі виявила тунель, що проходить під бар'єром на кордоні з Білоруссю. Зараз з'ясувати, хто його викопав, не вдалося. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, пише «Главком».

Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото) фото 1
фото: x.com/MKierwinski

Офіцери прикордонної служби в Підляському воєводстві знайшли тунель, що починається на території Білорусі і закінчується приблизно за 20 метрів від польського кордону.

Прикордонна служба Польщі виявила тунель на кордоні з Білоруссю (фото) фото 2

До слова, влада Польщі виступила з попередженням щодо значних ризиків поїздок до Білорусі на тлі регіонального конфлікту та нещодавньої серії затримань польських громадян.

Міністерство закордонних справ країни наполегливо рекомендує відмовитися від будь-яких запланованих візитів і закликає негайно покинути територію Білорусі тих громадян, які там наразі перебувають.

