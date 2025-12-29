16 годин на кордоні. Київська художниця розповіла, як дві доби добиралася до Німеччини

На кордоні України з Польщею черги з автівок простягаються на 5 кілометрів

Київська художниця Світлана Рудикова напередодні новорічних свят відправилася до Німеччини. Однак перетин кордону з Польщею зайняв у неї близько 16 годин, водночас український кордон вона пройшла за 20 хвилин. Дівчина розповіла «Главкому», яка нині ситуація на польському кордоні та що насправді є причиною довжелезних черг.

За словами Світлани Рудикової, її дорога до міста Дортмунд у Німеччині тривала близько 45 годин. Хоча за попереднім прогнозом компанії перевезень, на автобусі якої вона їхала, художниці обіцяли 32 години в дорозі.

Світлана Рудикова пояснила, що причиною затримки на кордоні була біометрична система. Ця система контролю передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних як фотографування та зняття відбитків пальців. «Я вже проходила цю процедуру декілька місяців і мій процес зайняв 2 секунди. Вони прокатали мої документи через систему і пропустили. Але навіть коли людина фотографується і в неї знімають відбитки, цей процес проходить досить швидко», – сказала дівчина.

Київська художниця Світлана Рудикова розповіла про перетин польського кордону фото: Svetlana Rudikova/Facebook

Однак процес затягнувся через те, що на пункті пропуску було лише два прикордонники та дві будки. Перевірка одного автобуса тривала близько години, каже пасажирка. Але у черзі було понад 20 автобусів.

«Технічно це проходить дуже-дуже швидко, але якщо врахувати, що в автобусі декілька десятків людей, то виходить мінімум година. Коли ми під'їхали до кордону, мій автобус був в черзі 25-й. Ну і вважаємо, що мені дуже пощастило, бо ми стояли всього 18 чи 19 годин, могли б і більше. Український кордон проходиться дуже швидко, буквально за 20 хвилин, ми вийшли, нас перевірили і зайшли знову в автобус», – розповіла Світлана Рудикова.

Компанія перевезень, на автобусі якої їхала художниця, обіцяла 32 години в дорозі фото: Svetlana Rudikova/Facebook

Однак ще однією причиною затримки виявилася черга біля заправки WOG перед проходженням українського та польського кордону. «Ми стоїмо на заправці WOG, яка перед КПП. Тут купа автобусів, і всі ми чекаємо на електронну чергу, щоб стати в прикордонну чергу. Скільки це візьме часу невідомо, але я ще декілька днів тому бачила рілси про те, як люди стояли 24 години. Думала що потік після Різдва трохи вщухне, і я прослизну. Добре хоч місце зручне себе купила, змогла трохи поспати», – писала дівчина у соцмережах на своїй сторінці.

У коментарі «Главкому» Світлана Рудикова розповіла, що водій її автобуса став у чергу в обід близько 15-16 години дня. Їхня черга мала підійти орієнтовно через добу. «Під'їхали на WOG і там ми заночували, було тепло, була вода, можна було сходити в туалет, спеціально залишаються автобуси біля цієї заправки, щоб людям було зручніше і це дійсно нам допомагало. Ми могли і чай, і каву купити, і щось поїсти, якісь умови були», – поділилася художниця.

Світлана Рудикова їхала з України до Німеччини 45 годин фото: Svetlana Rudikova/Facebook

За словами Світлани Рудикової, рух на кордоні дуже повільний. Черга з легкових автівок сягає приблизно 5 кілометрів. Вся дорога художниці до Німеччини тривала близько двох діб. «Я доїхала нарешті», – повідомила дівчина.

Пасажири, які їхали з дівчиною розповіли, що ще 26-27 грудня, коли вони також перетинали кордон, таких довгих черг не було. Тому саме зараз спостерігається великий пасажиропотік на кордоні з Польщею. На думку дівчини, якби до роботи на кордоні було залучено більше прикордонників, черга була б меншою й відносно не було затримок.

Раніше «Главком» писав про те, що у Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин. На кадрах опублікованих у мережі можна побачити довгі черги на дорогах, де авто тягнуться один за одним в ряд. За словами свідків, черги складають по 500 людей та навіть більше.