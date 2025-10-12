В’їзд до ЄС: змінено правила біометричного контролю

Повне введення системи, коли штампи у паспортах остаточно замінять електронні записи, заплановане на 10 квітня 2026 року

З 12 жовтня для українців запроваджується біометричний контроль EES для в'їзду до ЄС

Починаючи з сьогоднішнього дня, 12 жовтня, в Європейському Союзі набувають чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Посольство України в Польщі.

Що таке система EES і кого вона стосується

EES (Entry/Exit System) – це нова автоматизована система, які замінить традиційні штампи в паспортах електронним обліком. Нові правила запроваджують 29 країн Шенгенської зони. EES діятиме для громадян країн, що не входять до ЄС (включно з Україною), які в'їжджають до Шенгенської зони на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів. Винятком є особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз проходитимуть через окремі смуги контролю.

Замість проставлення штампа в паспорті, інформація про перетин кордону тепер зберігатиметься в електронній базі.

Під час першого перетину кордону через систему EES мандрівники повинні:

Сфотографуватися (фото обличчя).

Здати відбитки пальців (для осіб віком від 12 років).

На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого також вносяться паспортні відомості, дата та місце перетину кордону (або відмови у в’їзді).

Усі наступні поїздки система просто звірятиме інформацію з уже створеним профілем.

Важливо: Під час перетину кордону всі пасажири повинні будуть вийти з транспорту, щоб пройти біометричну перевірку через спеціальні термінали або автомати. У разі відмови надати біометричні дані, мандрівникові можуть відмовити у в’їзді.

Терміни повного впровадження

12 жовтня є лише початком впровадження EES. Не всі прикордонні пункти запрацюють одночасно.

Повне введення системи, коли штампи у паспортах остаточно замінять електронні записи, заплановане на 10 квітня 2026 року. На перехідному етапі кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, коли запускати систему на своїх пунктах пропуску.

