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Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років
фото з відкритих джерел

Міноборони закликає українських чоловіків не зволікати та оновити свої військово-облікові дані

 

Після 16 липня 2024 року, дати, коли в Україні спливає термін оновлення даних військовозобов’язаними, чоловіки призовного віку ризикують отримати повістки або штрафи просто на вулиці. Все залежатиме від того, чи оновив військовозобов’язаний дані та чи має з собою відповідні документи.

Що чекає на військовозобов’язаних, які оновили свої військово-облікові дані, та на тих, хто знехтували цим обов’язком.

Зміст

Оновлення даних – обов’язкова вимога для усіх військовозобов’язаних

16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, згідно з новим законом. Міноборони закликає українських чоловіків не зволікати та оновити свої військово-облікові дані.

«Ті, хто не виконали норму закону, можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився, все-таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку «Резерв+», – розповів під час телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Про те, що обов’язково потрібно оновити дані до 16 липня 2024 року, говорять і юристи. Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась наголошує, що це мають зробити всі військовозобов’язані чоловіки, які перебувають не тільки в Україні, а й за кордоном. А також підкреслює, що цю процедуру мають пройти і жінки, які здобули професію медика та фармацевта.  

Кондрась підкреслює, що якщо знехтувати обов’язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Юристка також пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку.

Адвокатка зазначає, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані. Оскільки може бути ситуація, коли дані, зазначені у військову квитку, та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина.

Примітно, що якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов’язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може надіслати листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію.

Чи можна оновити дані після 16 липня без штрафу?

Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів фото 1

У Верховній Раді запевнили, що військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня. Про це в ефірі «Київ24»  заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу»  Олександр Федієнко: «Дивіться, від того, що настає дата 16 липня, це жодним чином не каже про те, що після цієї дати… Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином-військовозобов’язаним».

За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані в ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. В такому разі адміністративний кодекс передбачає, що на цих людей не накладатимуть штрафи, адже вони самостійно усунули таке правопорушення. Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладення штрафів.

У Мережі досить часто трапляються запитання від користувачів – а чи можна постійно сплачувати штрафи та не оновлювати дані в ТЦК? Як виявилось, це неможливо. Юристка наголошує, що це хибне твердження, і розповідає, який правовий механізм відповідальності та покарання з конкретними термінами виконання та документами  може бути застосований до правопорушника. А також пояснює, чим відрізняється вимога від повістки, бо ці два документи можуть бути надіслані військовозобов’язаному поштою.

Повістки поштою

Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів фото 2

Ймовірно, що вже від 17 липня працівники ТЦК можуть масово почати надсилати повістки поштою. Також активізується процес перевірки документів на вулиці. Таку думку висловила адвокатка Дар’я Тарасенко в коментарі «Еспресо». Питання було тільки в тому, куди саме надислати повістки. Тому й було запроваджено цю процедуру з уточнення даних, щоб була інформація про фактичне місце проживання призовника або військовозобов’язаного. Якщо військовозобов’язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою.

Водночас жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Ба більше, адвокатка наголошує, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, і на дату її підписання.

Тож не нехтуйте правилами мобілізаційного законодавства та оновіть військово-облікові дані, щоб не «зловити» чималий штраф. У вас ще є така можливість.

***

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

Також деякі жінки мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

До слова, якщо ухилянт матиме від ТЦК штрафів на суму більше 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить, не матиме коштів на рахунках чи авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Читайте також: Повістки поштою, нові штрафи, арешти рахунків… Що зміниться після 16 липня?
Теги: Міноборони штраф мобілізація ТЦК

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