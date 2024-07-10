Нардеп Дмитрук став іподияконом Московської церкви

Дмитрук, який виступає проти заборони УПЦ МП, подякував проросійському митрополиту «за довіру»

Народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. Про це він повідомив у соціальних мережах.

За його словами, він став іподиаконом «з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела».

«Хочу висловити глибоку подяку Блаженнішому Митрополиту Онуфрію та Владиці Агафангелу за їхню довіру. Митрополит Агафангел – мудрий духовний лідер, чия відданість Церкві та народу надихає багатьох у всьому світі. Владика завжди бере активну участь у соціальній та благодійній діяльності», – написав нардеп.

Як відомо, уродженець РФ митрополит Агафангел є одним із найзатятіших поборників російської церкви в Україні та категоричним противником проголошення канонічної автокефалії Української православної церкви. У 2006 та 2010 митрополит Агафангел очолював список Партії Регіонів на виборах в Одеську обласну раду, двічі стававши її депутатом.

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».