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Олексій Копитько Експерт та блогер

У Росії залишилася лише масова примусова мобілізація, яку Кремль уникає

glavcom.ua
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У РФ розгорається битва за найманців
фото: depositphotos.com

Путін трясе ядерною зброєю не тому, що у нього все гаразд

1. Путін жодними словами не прокоментував інциденти у Севастополі та Дагестані.

Очевидно, щоб не виглядати безглуздо. Тому що від першої особи штовхати нісенітницю про «український слід» на Кавказі, або про «цілеспрямований удар по цивільних», коли самі ж російські військові клянуться, що «збили ракету з курсу», це зовсім нижче за плінтус. Тим більше, досі немає ясності, чия ракета. Було достатньо часу для подання доказів. До того, що вони можуть показати надалі, всі будуть мати нуль довіри. Тому розпочалися ігри у демарші МЗС тощо.

Росія «відповіла» у властивій манері – рівно о 12:00, а потім о 12:30 вдарила (попередньо) «Іскандерами» по жителях Покровська, вже 4 загиблих та понад 30 поранених. Вранці був удар по Одесі. Очевидно, це і є та «помста США», про яку весь цей час кудахтали у Москві. Тобто від ненависті до Вашингтона Путін вбиває людей, яких начебто збирався «звільнити». Розриви між реальністю та діями російської влади трапляються все частіше і стають все більш масштабними. Причина – проблеми, що накопичуються, які можна сховати тільки у повністю альтернативній картині світі.

2. Приклад. Після зняття Шойгу новий міністр Білоусов відзначився помітною фразою: можна помилятися, але не можна брехати.

Читаємо зведення МО РФ за минулу добу. За даними МО РФ, за добу втрати Сил оборони України нібито становили до 2005 осіб. Структури втрат немає, та вона й не потрібна – цифри взяті зі стелі. Навіщо це робити, коли вже буквально всі у самій РФ (!) знущалися з їхньої манери звітувати, загадка.

МО РФ повідомляє, що вчора вони збили чотири ракети «Петріот». Питання – чим, якщо це зенітні ракети? Єдине пояснення – від протилежного. Росія щось запустила по Україні, «Петріоти» це збили, але у російській статистиці це тепер інтерпретується як знищення американських ракет. Ну логічно. У цій логіці росіяни вчора «збили» 6 «Атакамсів» – пунктом управління, радаром та пусковими установками у Криму.

Якщо ви хочете сповнитися міццю української армії, знайте, що станом на 24 червня російські війська «знищили»:

  • 613 (!) українських літаків;
  • 276 гелікоптерів;
  • 26,5 тис. БПЛА;
  • 533 ЗРК;
  • 16 416 (!) танків та ББМ;
  • 1348 РСЗВ (!);
  • 10 805 знарядь польової артилерії та мінометів та майже 23 тис. автомобілів спеціальної військової техніки!

Соромтеся всі, хто каже, що у нашої армії чогось не вистачає. Дивно, що з такою армадою ми й досі не форсуємо Волгу. Інакше стан справ на фронті у РФ не пояснити.

3. За офіційними даними, у Дагестані вчора вбито 20 осіб (це без нападників), із них 15 – «правоохоронці».

Півсотні постраждалих є важкі. Не дивно, що у такому становищі залучення Кавказу до «СВО» знижується. Натомість у РФ розгорається битва за найманців. За даними «Нової газети». Європа», 51 регіон РФ ввів додаткові виплати для найманців і як мінімум їх підвищував. Середній розмір виплат за два роки зріс у 80 разів. Основне зростання – у 2024 році.

Частина регіонів не платить нічого, бо свідомо програє конкуренцію. Наприклад, у Пскові доплата нуль, бо люди їдуть найматися через Пітера. Гроші з Пітера – труни до Пскова. Разова доплата найманцям у бідних регіонах перевищує середній дохід у десятки разів (в Адигеї – у 55 разів). Але навіть за таких цифр є проблеми.

Це те, що я раніше писав. Частина людей готові воювати за більші чи менші гроші. Але більшість не готова воювати за жодні гроші. Тоді залишається лише масова примусова мобілізація, на яку Кремль не хоче йти. За всіх проблем у нас ці моменти теж треба бачити. Путін трясе ядерною зброєю не тому, що у нього все гаразд.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія мобілізація ракета росіяни путін Дагестан Україна війна

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Олексій Копитько

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