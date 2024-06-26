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ЄС готує нові санкції проти Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЄС готує нові санкції проти Білорусі
Санкції ЄС є відповіддю на підтримку Білоруссю загарбницької війни РФ проти України
фото: з відкритих джерел

Комітет постійних представників ЄС досяг принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти білоруського режиму

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України. Про це повідомляє у соцмережі Х головування Бельгії в Раді ЄС.

Як зазначається, у середу, 26 червня, комітет постійних представників ЄС досяг принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти білоруського режиму.

Санкції є відповіддю ЄС на підтримку Білоруссю загарбницької війни РФ проти України.

«Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Сполучені Штати та Канада оголосили про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримання режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило 12 юридичних та 10 фізичних осіб. Серед них – білоруські державні підприємства, китайська компанія, яка допомагає режиму в Мінську закуповувати обладнання у США, та п’ять її працівників.

Також повідомлялося, що Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України. 

Теги: санкції Білорусь Європейський союз

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