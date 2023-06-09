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Знищення Каховської ГЕС: названо кількість підтоплених будинків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знищення Каховської ГЕС: названо кількість підтоплених будинків
Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС
фото з соцмереж

За ніч вода впала на 20 см

Станом ранок 9 червня вода в Херсонській області тримається на відмітці 5,38 м. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода впала», – зазначив він.

Попередньо, станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. На ранок евакуювали 2352 людини та близько 550 тварин.

«Шановні херсонці, якщо ви проживаєте у зоні підтоплення, невідкладно виїжджайте звідти. Перечекати там не варіант. Не наражайте себе на смертельну небезпеку. Після евакуації вас забезпечать усім необхідним», – додав Прокудін.

Раніше місцева влада попросила волонтерів із човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста.

Нагадаємо, що вчора під час евакуації окупанти відкрили вогонь по Херсону.

Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: катастрофа вода Херсонщина Каховська ГЕС

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