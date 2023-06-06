ООН привітала з днем російської мови: Україна відреагувала промовистою картинкою

ООН вранці у вівторок оприлюднила допис у Твіттері, в якому повідомила, що 6 червня – день російської мови

Україна саркастично відреагувала на заяви Організація Об'єднаних Націй

Україна саркастично привітала ООН з днем російської мови. Адже Організація Об'єднаних Націй досі конкретно не відреагувала на підрив греблі Каховської ГЕС росіянами, проте не забула опублікувати на своїй сторінці привітання з днем російської мови. Відповідний допис з’явився на офіційній сторінці України у Твіттері.

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«З днем російської мови, ООН!», – йдеться у повідомленні.

На фото під текстом у дописі зображена зала Генасамблеї ООН, яку вже почало затоплювати водою.

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ООН вранці у вівторок оприлюднила допис у Твіттері, в якому повідомила, що 6 червня – день російської мови. У цьому ж дописі читачам було запропоновано долучатися до російськомовної сторінки ООН для відстежування матеріалів організації.

Однак жодної реакції чи осуду армії РФ за вчинення екоциду в Україні внаслідок теракту на гідроелектростанції поблизу Нової Каховки організація не публікувала.

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Близько 14:00 на стрічці в Твіттері ООН оприлюднила неконкретизований допис, у якому не згадуються ані агресія РФ, ані підрив дамби на Херсонщині. «Цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди», – зазначили в ООН.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із районів затоплення.