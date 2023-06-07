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ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС
Першими допомогли Україні Литва, Німеччина та Австрія
фото з відкритих джерел

Гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами

Європейський Союз у відповідь на запит від України надає допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Перші внески зробили Литва, Німеччина та Австрія. Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

Як повідомляється, Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води й 10 бурових насосів, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

«Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть», – йдеться у заяві.

Також зазначається, що гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

Теги: Каховська ГЕС Європейський союз гуманітарна допомога

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