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«Оленья» чи «Оленяча»? Мовознавиця пояснила, як писати чудернацькі назви розбомблених російських аеродромів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Оленья» чи «Оленяча»? Мовознавиця пояснила, як писати чудернацькі назви розбомблених російських аеродромів
колаж: glavcom.ua

«Оленья» и «Белая». Власні назви не перекладаємо, а адаптуємо

Як правильно вживати та відмінювати назви російських аеродромів, що часто з'являються у новинах про атаки? Про авіабази, зокрема «Оленья» та «Белая», розповіла мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Мовознавиця наголошує: власні назви ми не перекладаємо, а адаптуємо до правил української мови.

  • Авіабаза «Белая» → «Біла»: У цьому випадку назва адаптується через зміну голосного в корені, але відмінюється за прикметниковим типом. Правильно буде «на «Білій» (а не «на «Білі»), оскільки в українській мові існують прикметники «білий / біла».
  • Авіабаза «Оленья» → «Оленья»: Тут прикметник російської мови трансформується в іменник української. Правильною формою буде «на «Оленьї», за аналогією до таких слів, як дуенья, піранья, лазанья. Мовознавиця підкреслює, що форми «на «Оленьїй» чи «на «Оленячій» є неприпустимими в українській мові.

Мовознавиця посилається на слова Ірини Фаріон з праці «Правопис – корсет мови»: «Кожна мова сильна не тим, скільки чужомовних слів вона відкине через достатність власних, а тим, як зуміє пристосувати чужу форму до своїх законів, тим паче граматичних».

Наприклад, українська діаспора відмінює топонім Торонто за українськими правилами: «у Торонті, до Торонта, Торонтом». Так само, за аналогією до іменників середнього роду, ми вживаємо абревіатури НАТО, ЮНЕСКО як «воно».

Отже, щоб бути грамотними та послідовними у мовленні, слід дотримуватись рекомендацій: на «Білій» та на «Оленьї».

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови. 

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.

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Теги: мовознавець українська мова правопис Ольга Васильєва

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