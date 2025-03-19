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Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
САУ М1978 «Коксан» є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Відомо, що це вже друге ураження САУ «Коксан». Вперше цю установку було знищено у лютому 2025 року

На Курщині Сили оборони України уразили одразу три рідкісні північнокорейські САУ «Коксан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Повідомляється, що ціль знайшли аеророзвідники 14 полку безпілотних авіакомплексів СБС, а ураження завдавав підрозділ реактивної артилерії.

«Артилерійські установки, які армія рф отримала як воєнну допомогу від Північної Кореї, були сховані серед дерев. Для додаткового маскування та захисту від FPV-дронів ворог встановив на них так звані «мангали»», – йдеться у повідомленні.

Оператори полку виявили САУ та скорегували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні й касетні бойові частини.

Відомо, що це вже друге ураження САУ «Коксан». Вперше цю установку було знищено операторами 412-го полку «NEMESIS» Сил безпілотних систем у лютому 2025 року на Луганщині.

САУ М1978 «Коксан» є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї. Вона оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км.

Нагадаємо, бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Як повідомлялося, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

До слова, Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області.

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Теги: Курщина військовий брухт військова техніка Північна Корея ворог армія

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