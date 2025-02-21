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СБУ попередила українців про нові інформаційні операції спецслужб РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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СБУ попередила українців про нові інформаційні операції спецслужб РФ
СБУ: За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв
фото з відкритих джерел

«У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців»

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в ТікТок та Телеграм. 

«У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України.

СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.

Принагідно зазначаємо, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

«Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух!» – підсумували в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах спецслужби.

За даними відомства, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. Ім’я затриманого служба не розголошує. Однак судячи з відкритих джерел, штаб Антитерористичного центру СБУ очолює Дмитро Козюра. Його публічних коментарів щодо звинувачень наразі немає.

Раніше Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого 2025 року. 

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Теги: СБУ пропаганда закон рашисти ворог фейк

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