Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі

Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше

У Досі президент України Володимир Зеленський зустрівся з командоюукраїнських експертів, які в Катарі діляться досвідом та експертизою захисту неба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі українські фахівці доповіли президенту про свою роботу та напрацювання. Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

«І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами українських експертів, удари балістикою та дронами – це зараз найбільший виклик у регіоні. Якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами українці напрацювали значно дешевші рішення.

«Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», – наголосив президент.

Володимир Зеленський відзначив, що є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. За словами президента, важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. Тому Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше.

Напередодні президент заявив, що українські військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях під час війни на Близькому Сході, а лише передаватимуть досвід, зокрема, у захисті від іранських дронів.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою українських військових фахівців. Українська команда вже кілька тижнів працює в регіоні, допомагаючи партнерам у розбудові системи захисту від повітряних загроз.

Також повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.