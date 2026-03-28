Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз
фото: Офіс президента

Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше

У Досі президент України Володимир Зеленський зустрівся з командоюукраїнських експертів, які в Катарі діляться досвідом та експертизою захисту неба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі українські фахівці доповіли президенту про свою роботу та напрацювання. Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

«І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», – зазначив Володимир Зеленський.  

За словами українських експертів, удари балістикою та дронами – це зараз найбільший виклик у регіоні. Якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами українці напрацювали значно дешевші рішення.

Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі фото 1

«Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», – наголосив президент.

Володимир Зеленський відзначив, що є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. За словами президента, важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. Тому Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше.

Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі фото 2

Напередодні президент заявив, що українські військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях під час війни на Близькому Сході, а лише передаватимуть досвід, зокрема, у захисті від іранських дронів. 

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою українських військових фахівців. Українська команда вже кілька тижнів працює в регіоні, допомагаючи партнерам у розбудові системи захисту від повітряних загроз.

Також повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Читайте також

Володимир Зеленський попередив про нову хвилю атак РФ
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
2 березня, 13:20
Україна вперше з 2023 року показала чистий приріст території
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
4 березня, 10:35
Ініціатором розірвання угоди став прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні
4 березня, 13:19
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
5 березня, 10:28
Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни
ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
7 березня, 19:51
Попри миролюбну риторику Пезешкіана, реальна ситуація в регіоні залишається критичною
Президент Ірану назвав умову припинення ударів по країнах Перської затоки
7 березня, 13:46
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38
У Туреччині пояснили роль С-400 під час атаки іранських ракет
Туреччина пояснила, чому не застосувала російський комплекс ППО проти іранських ракет
13 березня, 20:09
Руслан Михайлюк вважався зниклим безвісти з травня 2025 року
У лікарні на Сумщині виявлено військового, який рік вважався зниклим безвісти
19 березня, 18:47

Події в Україні

Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
Зеленський домовився у Саудівській Аравії про забезпечення України дизелем
Зеленський домовився у Саудівській Аравії про забезпечення України дизелем
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
Чи воюватимуть українські військові на Близькому Сході: Зеленський дав остаточну відповідь
Чи воюватимуть українські військові на Близькому Сході: Зеленський дав остаточну відповідь
РФ готується до наступу: ЗСУ попереджають, що ситуація на фронті може різко загостритися
РФ готується до наступу: ЗСУ попереджають, що ситуація на фронті може різко загостритися
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
