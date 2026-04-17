До України прибув король Швеції Карл XVI Густав

Король Швеції прибув до України з першим візитом від 2022 року

Монарх уперше від початку великої війни відвідав Україну та розпочав візит із зустрічі із Зеленським у Львові

Король Швеції Карл XVI Густав вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії прибув до України з офіційним візитом. Про це повідолмяє «Главком».

🇸🇪🇺🇦 В Україну прибув король Швеції Карл XVI Густав



April 17, 2026

Під час візиту Карл XVI Густав уже зустрівся із Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.

За інформацією шведської сторони, монарх також має відвідати школи та лікарні у Львові, щоб ознайомитися з наслідками війни та досвідом України.

«Сьогоднішній візит разом із Його Величністю Королем є першим візитом монарха до України з початку війни та є ще одним доказом широкої та непохитної підтримки Швеції», – заявила очільниця МЗС.

У Швеції наголосили, що допомога Україні має широку політичну й суспільну підтримку.

