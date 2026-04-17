До України прибув король Швеції Карл XVI Густав

Єгор Голівець
Король Швеції прибув до України з першим візитом від 2022 року
фото: kozytskyy_maksym_official

Монарх уперше від початку великої війни відвідав Україну та розпочав візит із зустрічі із Зеленським у Львові

Король Швеції Карл XVI Густав вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії прибув до України з офіційним візитом. Про це повідолмяє «Главком».

Під час візиту Карл XVI Густав уже зустрівся із Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.

За інформацією шведської сторони, монарх також має відвідати школи та лікарні у Львові, щоб ознайомитися з наслідками війни та досвідом України.

«Сьогоднішній візит разом із Його Величністю Королем є першим візитом монарха до України з початку війни та є ще одним доказом широкої та непохитної підтримки Швеції», – заявила очільниця МЗС.

У Швеції наголосили, що допомога Україні має широку політичну й суспільну підтримку.

Нагадаємо, що Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО.  Кремль здатен у будь-який момент розпочати невелику операцію, зокрема із захоплення одного з островів у Балтійському морі. Йдеться не про масштабне вторгнення, а про демонстративний крок.

