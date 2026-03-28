Мобілізація в Україні: ЗСУ розповіли, чи справді призиватимуть жінок

Надія Карбунар
Примусової мобілізації жінок в Україні не буде
Нова рекрутингова кампанія безпілотних підрозділів викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві

Останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок. Як інформує «Главком», про це стало відомо з дописів користувачів у соціальних мережах.

Голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік в коментарі для «Труха.Україна» розставив крапки над «і».

За його словами, негативне трактування цієї кампанії не має під собою жодних реальних підстав, а про примусову мобілізацію жінок не йдеться.

«Плакати в різних містах України – це рекрутингово-інформаційна кампанія безпілотної складової сил оборони. Долучитися до війська — добровільне бажання жінок», – наголосив Подік.

На сайті Дмитрівської територіальної громади Київської області, де також розміщена ця інформаційна кампанія зазначається, що жінки керують дронами, аналізують розвіддані та виконують бойові завдання нарівні з кожним захисником.

«Саме про них наша кампанія. Ми покажемо реальних військовослужбовиць у технологічних підрозділах. Вони щодня роблять те, що ще донедавна вважалося «не для жінок», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі поширилася інформація про те, що надсилання повісток в «Дію» нібито стане одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації. Пресслужба українського сервісу державних послуг відповіла на чутки, наголосивши, що повісток у «Дії» не буде.

Раніше застосунок «Резерв+» почав надсилати сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

