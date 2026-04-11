Уряд виділив кошти на плани стійкості регіонів

Уряд виділив кошти з резервного фонду державного бюджету
фото: Юлія Свириденко

На зміцнення енергонезалежності регіонів виділено понад 730 млн грн

Кабінет Міністрів України розпочав масштабне фінансування заходів, спрямованих на посилення стійкості громад в умовах воєнного стану. Згідно з новим розпорядженням, сотні мільйонів гривень будуть спрямовані на будівництво автономних джерел енергії та тепла, що дозволить мінімізувати ризики техногенних катастроф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Уряду.

Уряд ухвалив рішення виділити обласним державним адміністраціям 732 510,09 тис. грн із резервного фонду держбюджету. Кошти надаються на безповоротній основі та мають чітке цільове призначення – реалізація комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

«Ці заходи пов’язані із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру», – йдеться у документі.

Основний акцент фінансування зроблено на децентралізації енергетичних та теплових мереж. Кошти спрямують на будівництво та реконструкцію інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів, встановлення блочно-модульних котелень, які дозволяють швидко забезпечити теплом окремі мікрорайони чи об'єкти соціальної сфери та впровадження когенераційних установок, що здатні одночасно виробляти електричну та теплову енергію.

Уряд встановив жорсткі часові межі для реалізації ініціативи. Міністерство розвитку громад та територій разом із Міненерго мають у триденний строк подати перелік об'єктів на затвердження.

Після цього ОВА повинні у такий самий короткий термін погодити перелік витрат із профільними міністерствами (Мінрегіоном, Міненерго, Мінфіном та Мінекономіки). Такий темп обумовлений необхідністю максимально швидко підготувати громади до можливих викликів.

Окрім прямих субвенцій із держбюджету, Уряд опрацьовує питання співфінансування. Органи місцевого самоврядування мають протягом тижня надати пропозиції щодо оптимізації витрат місцевих бюджетів.

Міністерство розвитку громад та територій разом із Мінфіном мають опрацювати питання щодо оптимізації співфінансування з урахуванням раніше виділених коштів.

Звіт про використання кожної гривні обласні адміністрації мають подати до кінця грудня 2026 року, що забезпечує прозорість процесу відновлення та підготовки критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

Уряд уже виділив понад 22 млрд грн. на захист найбільш пріоритетних об’єктів. Питання підготовки до зими обговорили під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, де йшлося про виконання Планів стійкості регіонів.

