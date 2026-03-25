Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
Україна та США запустили перший інвестиційний проєкт
Кошти спрямують у компанію, чиї технології вже використовують виробники дронів

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови (URIF) затвердив першу інвестицію – кошти спрямують у українську технологічну компанію Sine Engineering. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Facebook.

Рішення ухвалили під час засідання Управлінської ради фонду, яке відбулося у Києві. «Сьогодні відбулося історичне засідання Управлінської Ради Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Саме тут, у Києві, Рада затвердила першу інвестицію Фонду - в українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering», – написала Свириденко.

Компанія працює у сфері зв’язку та навігації. Її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників безпілотників і перехоплювачів.

За словами прем’єрки, менш ніж за рік після підписання двосторонньої угоди фонд не лише здійснив першу інвестицію, а й отримав понад 200 заявок, більше половини з яких подали українські компанії.

Найбільше пропозицій надійшло з енергетичного сектору, який є ключовим для відновлення країни. Серед інших пріоритетів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та критичні мінерали.

Свириденко також подякувала американській стороні за підтримку роботи фонду, зокрема міністру фінансів США Скотту Бессенту, представникам DFC та дипломатам, які прибули до України попри обстріли.

«Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови є складовою нашого стратегічного партнерства зі США. Його успішна робота демонструє: Україна пропонує унікальний досвід і технології та може бути успішним бізнес-кейсом», – підсумувала прем’єр-міністр.

фото: Юлія Свириденко/Facebook

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив постанову «Про деякі питання забезпечення реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду». 

Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
