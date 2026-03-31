Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє постраждали

У Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах обстріли пошкодили інфраструктуру та житло

Російські війська понад 30 разів атакували Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Окупанти застосовували безпілотники та артилерію. У Криворізькому районі під ударами опинилися Зеленодольська, Карпівська та Апостолівська громади. Внаслідок обстрілів виникла пожежа у п’ятиповерховому будинку, ще три багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень. Також понівечена інфраструктура. Постраждали двоє чоловіків віком 23 і 55 років.

У Нікопольському районі під обстрілами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджень зазнали підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, а також магазини. Крім того, знищена господарська споруда.

У Синельниківському районі російські війська атакували Дубовиківську та Українську громади. Там пошкоджено приватний будинок.

До слова, у ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що ворог атакував Полтаву. Внаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам. Зокрема, унаслідок атаки травмовано чотири особи, серед них двоє дітей. Одна людина загинула.