«ФСБ нагнули Дурова». Юрчишин прокоментував блокування українських ботів в Telegram

Нардеп назвав необґрунтованими заяви щодо блокування офіційних чат-ботів України через критику Telegram з боку української влади

Блокування месенджером Telegram низки українських офіційних чат-ботів є атакою російських спецслужб і це сталося через те, що ФСБ «нагнули» Дурова. Про це у себе в Facebook заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

«Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних. Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram. Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом «не варто було критикувати». Дуже легко прораховується», – написав він.

За словами депутата, відгук у соцмережах про те, що Telegram заблокував урядові чат-боти через критику компанії з боку української влади є необґрунтованим.

Нагадаємо, Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». «Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Зазначається, що незважаючи на блокування боту, усі персональні дані в безпеці. Утім, розвідка попереджає, що ворог створює боти зі схожими назвами та закликає не надсилати на них жодних персональних даних.

Раніше херсонський журналіст Костянтин Риженко звернув увагу на те, що зникли чат-боти Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України та Мінцифри, через які, наприклад, можна було повідомити про рух російської техніки. Окрім боту ГУР, також неможливо знайти t.me/stop_russian_war_bot – чат-бот СБУ для повідомлень про рух ворожої техніки та ДРГ.

Недоступний чат-бот Мінцифри «єВорог» – t.me/evorog_bot, який мав схожі функції, що й боти ГУР та СБУ, а саме – збір інформації про російську техніку чи особовий склад окупантів з прив’язкою до геолокації. При спробі перейти за посиланням на відповідні боти, з’являється повідомлення, що «користувача не існує».

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.