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Екснардеп Іллєнко розповів, де зараз воюють брати Тягнибоки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екснардеп Іллєнко розповів, де зараз воюють брати Тягнибоки
Олег Тягнибок захищає Україну в лавах ЗСУ
фото з відкритих джерел

«У нас у батальйоні скоро сформується свій депутатський взвод»

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок служить у Збройних силах України. Він пішов до війська добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко. Брат Олега Тягнибока, Андрій, також долучився до лав ЗСУ.

«Ще колишній народний депутат Юрій Сиротюк служить у 5-му окремому штурмовому полку Збройних сил. Служить також Олег Кайда, колишній нардеп, голова Тернопільської обласної ради. Колишній народний депутат Олег Осуховський служить. У бою під Києвом, у Мощині, у перші дні повномасштабної війни загинув наш колишній народний депутат Олександр Марченко. Він був у поважному віці, але приєднався до 72-ї бригади та під час оборони столиці загинув», – розповів екснардеп.

Андрій Іллєнко, котрий спершу був у лавах добровольчого підрозділу територіальної громади Києва, а нині – у складі Четвертої бригади Нацгвардії, розповів: із ним служить чимало народних обранців.

«Командир нашого батальйону Петро Кузик був депутатом Київської міськради, ще двоє колишніх депутатів столичної міськради у нас служать: Володимир Бохняк і Денис Попов. У нас у батальйоні скоро вже свій депутатський взвод сформується», – поділився військовий.

Раніше екснадеп Іллєнко розповів, чому росіянам так потрібен Бахмут. Їм потрібно показати, що на фоні усіх поразок є якісь напрямки, де вони зберігають ініціативу і наступають.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

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Теги: Україна депутат Бахмут

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