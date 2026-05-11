Синод Православної церкви України позбавив сану священників-самозванців: подробиці

Лариса Голуб
Засідання Синоду Української православної церкви
фото: Православна церква України

Православна церква України позбавила сану представників оточення Патріарха Філарета

Священний Синод Православної Церкви України під час засідання 11 травня 2026 року ухвалив суворе канонічне рішення стосовно групи осіб, які займалися розкольницькою діяльністю та привласнювали собі неіснуючі титули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

«Діяльність нечисленної групи осіб, яка після упокоєння Святійшого Патріарха Філарета безпідставно і самоуправно оголошує себе «Українською Православною Церквою Київського Патріархату», насправді є невдалою спробою маргінальної групи породити схизму, за чим ясно видно російські інтереси та впливи. Ця група налічує всього декілька осіб, більша частина з яких перебуває поза межами України. Вона не є релігійною організацією, а лише використовує церковні символи та назви у власних інтересах», – йдеться в повідомленні Української православної церкви.

За вчинення канонічних злочинів Синод позбавив священного сану трьох осіб, які раніше вже були заборонені у служінні:

  • Никодим Кобзар – монах, який називав себе «патріархом».
  • Михаїл Ковалюк – монах, який іменував себе «митрополитом».
  • Никон Граблюк – монах, який також називав себе «митрополитом».

У Церкві наголошують: ці особи ніколи не мали єпископського сану, а відтепер втратили і сан священника, який мали раніше. Тепер вони є звичайними монахами (або мирянами, залежно від статусу постригу).

«Священний Синод знову, як вже раніше не один раз це робив, категорично заявляє, що особи з числа цієї групи, які видають себе або у майбутньому видаватимуть себе за «єпископів УПЦ Київського Патріархату» – не були і не є єпископами. Вони не належать до ієрархів Православної Церкви України, а їхні самопроголошені титули та звання Православна Церква України ніколи не визнавала і не визнає», – йдеться в повідомленні Української православної церкви.

«Главком» писав, що Священний Синод Православної Церкви України 11 травня 2026 року ухвалив історичне рішення – офіційно канонізував митрополита Євгенія Гакмана. Відтепер архієпископа Чернівецького, митрополита Буковини і Далмації офіційно зараховано до лику святих. У єпархії наголошують: пам’ять про митрополита жила серед буковинців понад 150 років. Люди приходили до його гробниці з молитвами та вірили у його заступництво. Ще наприкінці XIX століття розпочали вивчення питання його канонізації.

Нагадаємо, Священний Синод Грузинської православної церкви (ГПЦ) офіційно обрав нового Предстоятеля. Католикосом-Патріархом всієї Грузії став митрополит Сенакський і Чхороцкуський Шіо (Муджирі), який протягом останніх років виконував обов'язки місцеблюстителя престолу. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав митрополита Шіо з обранням на престол

