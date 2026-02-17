Автомати під іконами: російська церква організувала військові полігони для дітей (відео)

Російська православна церква продовжує перетворюватися на військовий комісаріат, використовуючи релігійні споруди для мілітаризації молоді

У мережі з'явилося відео, на якому російські підлітки демонструють навички володіння автоматами Калашникова безпосередньо в приміщенні одного з храмів РПЦ у Московській області. Про це інформує «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як молоді люди у камуфляжній формі на швидкість розбирають та збирають автомати АК-74. Майстер-клас проходить прямо в залі для богослужінь, на фоні іконостасів та церковних світильників.

Ці військові вправи вони відбуваються у селищі Обухово в одному з храмів РПЦ. Церковнослужителі не лише не перешкоджають тренуванням зі зброєю, а й благословляють підлітків на «захист вітчизни».

«Секта Путіна зовсім перестала вдавати, що має щось спільне з ученням Христа. Тепер у її храмах озброєні люди та поклоніння війні. Оспівування вбивств і мілітаризму. Безумовно, ця релігійна організація є небезпечною, і її діяльність за межами Росії має бути заборонена», – зазначається у коментарі до цього відео.

Правозахисники наголошують, що залучення дітей до військових вишколів порушує міжнародні норми щодо захисту дитинства та сприяє глибокій радикалізації російського суспільства.

Нагадаємо, уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози. У наказі МВС йдеться, що відтепер в українських школах, серед іншого, будуть обов’язково встановлені металодетектори, а також розширять мережу відеоспостереження.

Також повідомляється, що окрім технічних засобів, у межах проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки» у школах з’являться працівники поліції. Вони не лише стежитимуть за порядком, а й координуватимуть дії під час повітряних тривог чи інших надзвичайних ситуацій.