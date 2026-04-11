Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
Після освячення паски передаються українським військовим через капеланську службу та доставляються безпосередньо у бойові підрозділи
фото: pomisna.info

Освячені паски передадуть військовим на найгарячіші напрямки

Православна церква України спільно з Фондом Владислави Молчанової передали 12 тисяч великодніх пасок українським військовим на найгарячіші напрямки фронту. Освячення пасок відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Чин освячення звершив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Апостроф TV», а також у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Після освячення паски передаються українським військовим через капеланську службу та доставляються безпосередньо у бойові підрозділи, зокрема на східний і південний напрямки.

У Православній церкві України зазначають, що підтримка військових у великодній період має особливе значення, адже поєднує духовну опіку, молитву та увагу суспільства до захисників.

Передача пасок від української церкви та благодійного фонду Владислави Молчанової є частиною багаторічної традиції підтримки українських захисників, яка триває ще з 2014 року.

Водночас Владислава Молчанова висловила сподівання, що з часом ця традиція зміниться іншою – коли захисників та захисниць вітатимуть вже вдома, у мирній та процвітаючій Україні.

Читайте також

Страсна п'ятниця – один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем
Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:00
Нині триває 1482-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2026 року
16 березня, 08:46
Окупантам вдалось захопити населений пункт Платонівка
Окупанти захопили ще одне село на Донеччині – DeepState
22 березня, 06:37
Україна змушена спиратися на власну військову міць в умовах, коли Захід більше не діє як моноліт, вважає Стубб
Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні
22 березня, 20:58
Зловмисники отримали несанкціонований доступ до тисяч акаунтів
Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal
24 березня, 08:10
Армія РФ захопила Свято-Покровське
Росіяни захопили два населені пункти на Донеччині – DeepState
30 березня, 23:16
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
5 квiтня, 22:00
Як зазначила Айвазовська, наприклад, військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій можуть голосувати на звичайних дільницях
Робоча група з підготовки перших повоєнних виборів вирішує, як будуть голосувати військові
7 квiтня, 20:33
Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
8 квiтня, 15:01

Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні
Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський
Відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 – Зеленський
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

