Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)

Освячені паски передадуть військовим на найгарячіші напрямки

Православна церква України спільно з Фондом Владислави Молчанової передали 12 тисяч великодніх пасок українським військовим на найгарячіші напрямки фронту. Освячення пасок відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Чин освячення звершив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Апостроф TV», а також у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Після освячення паски передаються українським військовим через капеланську службу та доставляються безпосередньо у бойові підрозділи, зокрема на східний і південний напрямки.

У Православній церкві України зазначають, що підтримка військових у великодній період має особливе значення, адже поєднує духовну опіку, молитву та увагу суспільства до захисників.

Передача пасок від української церкви та благодійного фонду Владислави Молчанової є частиною багаторічної традиції підтримки українських захисників, яка триває ще з 2014 року.

Водночас Владислава Молчанова висловила сподівання, що з часом ця традиція зміниться іншою – коли захисників та захисниць вітатимуть вже вдома, у мирній та процвітаючій Україні.