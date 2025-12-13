Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
У Червоногригорівській громаді внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію
Протягом дня, 13 грудня, війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Також пошкоджено кілька житлових будівель та господарчих споруд.
На території Покровської громади зафіксовано влучання FPV-дрону, яке спричинило займання в будівлі, що не експлуатувалася. У Червоногригорівській громаді внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію.
Пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На місцях працювали підрозділи Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
За інформацією відомства, атаки були спрямовані на об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок обстрілів у цих регіонах зафіксовано значні пошкодження енергетичних систем.
