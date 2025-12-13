Головна Країна Події в Україні
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади
фото: ДСНС

У Червоногригорівській громаді внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію

Протягом дня, 13 грудня, війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Також пошкоджено кілька житлових будівель та господарчих споруд.

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині фото 1
фото: ДСНС

На території Покровської громади зафіксовано влучання FPV-дрону, яке спричинило займання в будівлі, що не експлуатувалася. У Червоногригорівській громаді внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію.

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині фото 2
фото: ДСНС

Пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На місцях працювали підрозділи Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

За інформацією відомства, атаки були спрямовані на об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок обстрілів у цих регіонах зафіксовано значні пошкодження енергетичних систем.

